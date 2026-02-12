Украинский президент Владимир Зеленский, возможно, готов отказаться от восточной части ДНР. Об этом в четверг, 12 февраля, написало издание Atlantic со ссылкой на его советников.

© Вечерняя Москва

— Двое советников Зеленского сообщили, что Украина, возможно, готова сделать самую тяжелую уступку: отказаться от контроля над землями на востоке Донецкой области (украинское название ДНР — прим. «ВМ»), — сказано в статье.

Отмечается, что власти на Украине рассматривали возможность вынесения вопроса о территориальных уступках на всеукраинский референдум, а также совмещение его проведения с выборами президента страны. Киев все еще надеется добиться переизбрания Зеленского, говорится в публикации.

26 января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время дискуссии с депутатами — членами комитета по иностранным делам Европарламента заявил, что Украине придется пойти на территориальные компромиссы в рамках переговоров по завершению конфликта с РФ.

16 января во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским президент Чехии Петр Павел высказался о том, что Киеву придется пойти на «некоторые болезненные уступки» в рамках урегулирования вооруженного конфликта с Россией.