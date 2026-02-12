Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что россияне не хотят, чтобы он снова стал главой страны, поэтому активно продвигают выборы на Украине «во время войны». Об этом пишет американское издание The Atlantic.

© Global look

«Готовы ли мы к выборам? Мы готовы. Готовы ли мы к референдуму? Мы готовы. Мы ничего не боимся», — добавил Зеленский.

Украинский лидер также добавил, что он не цепляется за власть и готов к выборам.

Ранее находящийся в следственном изоляторе депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил о том, что в случае проведения выборов на Украине новый состав парламента и будущий президент продержатся у власти не дольше полутора лет.