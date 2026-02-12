В Польше сообщили о повреждении подводного кабеля

Между Польшей и Швецией произошло отключение подводного кабеля из-за неисправности, пишет пресс-служба компании «Польские электроэнергетические сети» (PSE) на официальном сайте.

© Global look

Инцидент произошел 12 февраля в районе 20:00 по местному времени (22:00 мск). Работы по восстановлению подключения планируется провести в ночь с пятницы на субботу (13-14 февраля).

Энергетики заметили, что исключают версию теракта. Они добавили, что повреждение кабеля не было преднамеренным.

Ранее полиция Латвии сообщила, что в Балтийском море был поврежден подводный телекоммуникационный кабель, соединяющий литовский прибрежный поселок Швянтойи и латвийский город Лиепая.