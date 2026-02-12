Президент США вероятно возложит вину за дипломатический тупик на Киев или Москву. Прогноз опубликовал американский журнал The Atlantic. По данным журналистов, украинская делегация, ведущая консультации с американцами, ощущает, что время стремительно уходит.

При этом хозяин Белого дома теряет интерес к процессу, который начинает приносить ему политические убытки перед промежуточными выборами.

«Киев начал поддерживать предложения в любом формате, который ускоряет процесс», — сказал Владимир Зеленский в комментарии изданию.

При этом он пояснил, что предпочёл бы вообще не заключить никакого мирного соглашения, чем заставить свой народ принять «плохой мир».