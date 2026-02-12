The Atlantic: Дональд Трамп может прекратить переговоры по Украине
Президент США вероятно возложит вину за дипломатический тупик на Киев или Москву. Прогноз опубликовал американский журнал The Atlantic. По данным журналистов, украинская делегация, ведущая консультации с американцами, ощущает, что время стремительно уходит.
При этом хозяин Белого дома теряет интерес к процессу, который начинает приносить ему политические убытки перед промежуточными выборами.
«Киев начал поддерживать предложения в любом формате, который ускоряет процесс», — сказал Владимир Зеленский в комментарии изданию.
При этом он пояснил, что предпочёл бы вообще не заключить никакого мирного соглашения, чем заставить свой народ принять «плохой мир».