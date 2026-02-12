Трамп назвал последствия отказа Ирана от сделки

Соединенные Штаты, в случае отказа Тегерана заключить сделку, перейдут ко второй фазе действий, предупредил президент США Дональд Трамп. Этот этап, добавил он, станет очень тяжелым для Ирана, пишет РИА Новости.

Американский лидер выразил надежду, что иранская сторона заключит сделку в течение следующего месяца.

«Я думаю, это произойдет в течение следующего месяца, что-то вроде того. Не должно занять много времени, это должно случиться быстро. Они [власти Ирана] должны согласовать всё очень быстро», — отметил Трамп.

Президент США уточнил, что будет продолжать переговоры, но завершит их тогда, когда посчитает нужным.

«Посмотрим, сможем ли мы заключить с ними сделку. А если не сможем, нам придется перейти ко второму этапу. Второй этап будет для них очень тяжелым», — разъяснил глава ядерной державы.

Трамп констатировал, что Тегерану следовало подписать соглашение в прошлом году. Власти республики отказались, это вынудило Вашингтон провести акцию против Ирана, констатировал президент.