Киев, возможно, будет готов при определенных обстоятельствах отказаться от контроля над Донбассом ради заключения мирного соглашения с Москвой. Как сообщили американскому журналу The Atlantic два советника президента Украины, чтобы легитимизировать эту «самую тяжелую уступку», власти планируют провести этой весной общенациональный референдум, совместив его с президентскими выборами.

© Московский Комсомолец

Команда переговорщиков под руководством Кирилла Буданова* (внесен в России в список террористов и экстремистов), сменившего на посту главы Офиса президента Андрея Ермака, проявляет гораздо большую гибкость в территориальных вопросах, чем предшественники.

«Они действительно проявляют креативность, ищут способы сделать это так, чтобы люди это приняли», — рассказал изданию один из чиновников, участвующий в закрытых совещаниях на Банковой.

Юристы сейчас прорабатывают механизмы, как оформить фактическую потерю восточных земель так, чтобы общество согласилось на сделку.

Сам Владимир Зеленский в интервью подтвердил готовность к электоральным процедурам, несмотря на военное положение. Он считает, что совмещение референдума с выборами главы государства обеспечит высокую явку и легитимность процесса в глазах международного сообщества. «Я не думаю, что мы должны выносить плохую сделку на референдум», — в тожн время оговорился Зеленский, подчеркнув, что условия должны быть приемлемыми.

Издание отмечает, что на словах Зеленский высказывает одобрение по поводу многих предложений американцев, но в его случае это всегда связано со множеством оговорок, которые в итоге и не дают завершить переговоры успехом.

* - Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов