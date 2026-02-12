Трамп заявил о визите в Китай в апреле

Американский президент Дональд Трамп подтвердил ранее сделанные на борту личного самолета заявления о том, что весной он посетит Китай и встретится с его лидером Си Цзиньпином, чего с нетерпением ждет.

«Я собираюсь навестить президента Си в апреле. С нетерпением жду этого. Он приедет к нам позже в этом году, и я тоже очень этого жду», – приводит РИА «Новости» слова американского лидера в ходе брифинга в Белом доме.

Трамп также повторил аксиом у об очень хороших отношениям между США и Китаем, между ним и господином Си.

Ранее в этот день газета South China Morning Post (SCMP) сообщила, что Китай подтвердил данные о том, что ведутся переговоры о запланированном визите президента США Трампа в апреле.

Источники также добавили, что обе стороны продлят свое нынешнее торговое перемирие на срок до одного года.

Линь Цзянь, представитель министерства иностранных дел, заявил, что президент Си Цзиньпин повторил приглашение Трампу посетить страну, когда они разговаривали по телефону на прошлой неделе.