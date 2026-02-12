Мэр Харькова заявил о «катастрофической» ситуации в городе

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о том, что в городе сложилась «катастрофическая» ситуация из-за того, что в домах без отопления, где обещали не отключать свет, происходят отключения электроэнергии на 18-19 часов в сутки. Его слова приводит Telegram-канал «УНИАН — новости Украины».

Терехов обратился к министру энергетики Денису Шмыгалю для разрешения этого серьезного вопроса.

«Это очень важный вопрос для харьковчан, тем более для людей, которые сегодня страдают от того, что нет теплоснабжения», — добавил Терехов.

Мэр города также напомнил, что ранее на уровне центральной власти были договоренности о сохранении электроснабжения в таких домах, но они не выполняются.

Ранее Терехов сообщал о практически полном уничтожении ТЭС-5, что оставило четыре района без тепла.