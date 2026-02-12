Кандидат в послы США в Исландии назвал шуткой слова о ее превращении в штат

Кандидат на должность посла США в Исландии, экс-конгрессмен Билли Лонг заверил, что его высказывания о возможности присоединения Исландии к Соединенным Штатам в качестве штата были лишь шуткой, которую не стоит воспринимать серьезно. Об этом пишет ТАСС.

«Это было совершенно неуместно, но я не говорил об этом всерьез», — сказал Лонг на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Таким образом чиновник ответил на вопрос сенатора, потребовавшего разъяснений по поводу его слов о том, что Исландия может стать 52-м штатом США, а он, в свою очередь, займет должность губернатора.

«Кто-то услышал мои высказывания в разговоре с друзьями и посчитал, что нужно бежать в редакцию и рассказать об этом. Мне жаль, что так произошло», — пояснил Лонг.

Он подчеркнул, что не должен был шутить подобным образом, и «сразу же извинился».

До этого СМИ сообщили, что Исландия может вступить в Евросоюз из-за давления США.