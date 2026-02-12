Заключение мирного соглашения не принесет Украине стабильности, а лишь спровоцирует резкое обострение глубочайшего внутреннего кризиса. Такое мнение высказал бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в РФ в список экстремистов и террористов). По словам эксперта, нынешняя государственность держится исключительно на чрезвычайных мерах, и прекращение огня станет началом неминуемого краха системы.

© Соцсети

«Она [Украина] полностью банкрот: идеологический, мировоззренческий, метафизический, какой хотите. Война еще позволяет это сдерживать стальными канатами ТЦК, отмобилизованной армией, спецслужбами и беспримерными диктаторскими полномочиями Зеленского», — заявил политик в интервью журналистке Юлии Латыниной** (признана в РФ иностранным агентом).

Он подчеркнул, что прекращение боевых действий приведет не к решению, а к «радикальному усугублению» всех проблем, которые завели страну в цивилизационный тупик.

Согласно прогнозу бывшего представителя Банковой, ключевым фактором дестабилизации станет возвращение фронтовиков и отмена ограничений военного времени.

«Когда война закончится, начнется демобилизация армии, снятие военного положения, народное возмущение выплеснется, а проблемы не решены... И никто из претендентов на политический Олимп не в состоянии эти проблемы не то, что решить, но и даже осознать», — резюмировал Арестович*.

Ранее многие украинские эксперты отмечали рост социального напряжения в украинском обществе. Специалисты говорят, что в мирной жихни все эти противоречия только усилятся. Так, например, энергетики прогнозируют, что отключать свет гражданам в стране будут еще три года после завершения конфликта, но объяснять властям гражданам это будет тяжело.

* - Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.

** - Лицо, внесенное в России в список иностранных агентов.