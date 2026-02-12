В Германии раскрыли, пойдет ли Меркель в президенты

Информация о возможном выдвижении экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель на пост президента страны не соответствует действительности, рассказала немецкой газете Tagesspiegel пресс-секретарь политика.

Накануне массмедиа сообщили, что партия «Зеленых» рассматривает 71-летнюю Меркель в качестве кандидата на выборах федерального президента в 2027 году.

Журналисты попросили пресс-секретаря прокомментировать эти публикации, раскрыть, действительно ли у Меркель есть такие планы.

«Это абсурд», — отметила представитель политика.

По данным газеты, ранее ни один бывший канцлер Германии не становился федеральным президентом.

В настоящее время этот пост занимает Франк-Вальтер Штайнмайер, это его второй и последний срок. Выборы его преемника должны состояться в начале 2027 года, самое позднее — в феврале.