Monde: полиция Франции пресекла аферу с билетами в Лувре

Французская полиция ликвидировала «крупномасштабную» мошенническую сеть с билетами в Лувре в Париже. Об этом сообщает издание Le Monde со ссылкой на данные музея и полиции.

Операция была проведена после сигнала от администрации музея.

«На основании имеющейся у музея информации мы подозреваем существование сети, организующей крупномасштабное мошенничество», — заявила представитель Лувра.

В музее отметили рост и диверсификацию мошенничества с билетами и сообщили о внедрении структурированного плана борьбы с аферами совместно с полицией.

В октябре 2025 года грабители похитили из парижского Лувра более 8 тыс. бриллиантов и 212 жемчужин.