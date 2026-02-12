Monde: полиция Франции пресекла аферу с билетами в Лувре
Французская полиция ликвидировала «крупномасштабную» мошенническую сеть с билетами в Лувре в Париже. Об этом сообщает издание Le Monde со ссылкой на данные музея и полиции.
Операция была проведена после сигнала от администрации музея.
«На основании имеющейся у музея информации мы подозреваем существование сети, организующей крупномасштабное мошенничество», — заявила представитель Лувра.
В музее отметили рост и диверсификацию мошенничества с билетами и сообщили о внедрении структурированного плана борьбы с аферами совместно с полицией.
В октябре 2025 года грабители похитили из парижского Лувра более 8 тыс. бриллиантов и 212 жемчужин.