Рютте назвал самую большую страну в мире

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте по ошибке назвал Соединённые Штаты самой большой страной на Земле.

В реальности США занимают лишь четвёртое место по площади, уступая России, являющейся самой большой страной в мире, а также Канаде и Китаю.

Рютте раскрыл, кто должен командовать объединенными силами НАТО

«Вы должны понимать, что Соединённые Штаты — это самая большая страна на Земле», — приводит слова Рютте РИА Новости.

Ранее глава американской администрации Дональд Трамп вновь показал карту с Гренландией и Канадой в составе США.