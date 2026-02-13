Рютте назвал самую большую страну в мире

$77.1991.71

Рютте назвал США самой большой страной на Земле

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте по ошибке назвал Соединённые Штаты самой большой страной на Земле.

В реальности США занимают лишь четвёртое место по площади, уступая России, являющейся самой большой страной в мире, а также Канаде и Китаю.

«Вы должны понимать, что Соединённые Штаты — это самая большая страна на Земле», — приводит слова Рютте РИА Новости.

Ранее глава американской администрации Дональд Трамп вновь показал карту с Гренландией и Канадой в составе США.