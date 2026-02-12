Главный оппонент Орбана обвинил его в шантаже интимным видео

Лидер венгерской оппозиции, главный оппонент премьер-министра Виктора Орбана Петер Мадьяр обвинил его в попытке шантажа интимным видео. Об этом сообщает портал HVG.

© Lenta.ru

Политик сделал заявление после того, как в интернете появился сайт с объявлением о готовящейся публикации видеокомпромата, предположительно, нацеленного на Мадьяра и вице-премьера его партии «Тиса» Марка Радная. На главной странице размещено изображение комнаты с подписью «Однажды... 3 августа 2024 года».

По словам Мадьяра, 2 августа 2024 года партия «Тиса» провела мероприятие для своих сторонников. После этого бывшая партнерша политика Эвелин Фогель пригласила его на домашнюю вечеринку в квартиру, изображенную на опубликованном снимке. Политик добавил, что на столе в комнате лежали наркотики, однако он к ним не притронулся. Мадьяр обвинил Орбана в готовящемся компромате и назвал происходящее «гнусным нападением».

«Хотя в то время мы с Эвелин Фогель уже не состояли в сожительстве из-за постоянного шантажа, в ту ночь я не понимал, что столкнулся с операцией спецслужб, поэтому и позволил себя соблазнить», — заявил Мадьяр, призвав опубликовать сделанные в квартире видеозаписи без изменений.

Названа дата решающих для Орбана выборов в Венгрии

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что Еврокомиссия изучает сценарии смены власти в Венгрии, так как воспринимает Орбана как серьезную помеху для «единой Европы».