Первая леди США Мелания Трамп объявила о новом этапе успешного взаимодействия с Москвой и Киевом в рамках своей гуманитарной миссии. Согласно официальному заявлению пресс-службы Белого дома, под личным патронажем супруги президента состоялось уже третье по счету воссоединение детей с их семьями. Первая леди подчеркнула, что ее представители поддерживают непрерывный контакт с обеими сторонами для решения этой острой проблемы.

© Московский Комсомолец

«Сегодня имело место третье воссоединение с того момента, когда я начала стратегическое взаимодействие с обеими странами. Я не сомневаюсь, что будут достигнуты новые успехи», — отметила Мелания Трамп.

По словам хозяйки Белого дома, обе стороны демонстрируют реальную приверженность гуманитарному процессу.

«Хотя все стороны сотрудничают, и мы поддерживаем тесный контакт, я призываю Россию и Украину активизировать усилия, чтобы обеспечить безопасное возвращение каждого ребенка», — добавила супруга американского лидера в документе, распространенном администрацией президента США.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале сообщила о недавнем случае, когда при ее содействии один ребенок вернулся в российскую семью, а еще пятеро воссоединились с близкими на украинской территории. В социальных сетях омбудсмен ранее выражала благодарность официальному Вашингтону за внимание к семьям, пострадавшим в ходе текущих событий.

Диалог первой леди США с российским руководством приобрел системный характер еще осенью 2025 года. Тогда Мелания Трамп заявила, что ее команда напрямую взаимодействует с представителями президента России Владимира Путина для обеспечения безопасности перемещенных детей.