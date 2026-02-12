У экс-премьера Норвегии прошли обыски по делу Эпштейна

Полиция Норвегии провела обыски в домах бывшего премьер-министра и экс-главы Норвежского нобелевского комитета Турбьёрна Ягланда в рамках расследования его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката политика и норвежские СМИ.

Как сообщается, обыски в резиденции Ягланда в Осло и принадлежащих ему загородных объектах недвижимости проводило полицейское подразделение по борьбе с экономическими преступлениями. Ягланд обвиняется в коррупции при отягчающих обстоятельствах и находится в статусе, который, согласно норвежскому законодательству, предшествует официальному предъявлению обвинения. Накануне Совет Европы, который политик возглавлял с 2009 по 2019 год, снял с него дипломатический иммунитет.

По данным следствия, решение о проверке основано на информации из недавно обнародованных материалов, связанных с Эпштейном. Документы указывают, что в 2014 году помощники Эпштейна и Ягланд детально планировали визит норвежца с женой, двумя детьми и подругой сына в поместье финансиста в Палм-Бич и на его частный остров в Карибском море. Ягланд при этом отрицает, что когда-либо посещал остров.

Из переписки 2014 года также следует, что Ягланд просил Эпштейна помочь ему с финансированием покупки квартиры в Осло. Сам Ягланд, по словам его адвоката Андерса Бросвита, готов дать показания и "рад, что дело проясняется".