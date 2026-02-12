В МИД Белоруссии подтвердили визит французского дипломата в Минск

Директор департамента континентальной Европы МИД Франции Брис Рокфёй находился в Минске 5 и 6 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков, передаёт РИА Новости.

«Мы подтверждаем, что 5 и 6 февраля в Минске по приглашению белорусской стороны находился директор департамента континентальной Европы главного департамента по политическим вопросам и вопросам безопасности министерства иностранных дел Французской Республики Брис Рокфёй. Состоялась его встреча с заместителем министра иностранных дел Беларуси Игорем Секретой», — сказал Варанков.

По его словам, французский дипломат также провёл консультации с представителями белорусского экспертно-аналитического сообщества.

«Белорусская сторона поддерживает регулярные рабочие контакты как с Францией, так и с другими западными государствами. При этом диалог как по двусторонним каналам, так и на полях многосторонних мероприятий зачастую имеет конфиденциальный характер», — подчеркнул он.

Варанков добавил, что после обнародования информации о поездке Минск подтверждает этот визит.

«Мы всегда открыты к равноправному диалогу, если он строится на принципах взаимного уважения и нацелен на поиск решений, представляющих обоюдный интерес», — отметил представитель МИД.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о восстановлении каналов связи с Москвой на техническом уровне.

Также Макрон подтверждал визит своего дипломатического советника в Москву.