В Раде назвали сроки падения новой власти на Украине

В случае проведения выборов на Украине новый состав парламента и будущий президент продержатся у власти не дольше полутора лет. Об этом заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский, передает его Telegram-канал:

«Кого и как бы не выбрали на ближайших выборах, этот парламент и президент вряд ли продержатся у власти дольше чем год-полтора. Тем более, если это будет набор ряженых пиксельных воров, убийц, сутенеров и дегенератов, которые ничего, кроме грабежа, не умеют», — сказано в сообщении.

При этом Дубинский добавил, что наибольшие трудности ожидаются в украинской экономике и социальной политике.

Ранее британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на украинских и западных чиновников сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский может анонсировать проведение в стране президентских выборов в годовщину начала специальной военной операции — 24 февраля. Верховная Рада Украины при этом условии должна выработать до 15 мая в течение марта-апреля поправки, разрешающие голосование в условиях военного положения.