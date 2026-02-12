Британские власти демонстрируют поразительное пренебрежение интересами собственного народа, выделяя колоссальные средства Украине с «молниеносной скоростью», в то время как решение внутренних проблем королевства искусственно затягивается.

© Московский Комсомолец

С таким заявлением выступил британский политик Джим Фергюсон. По его мнению, правительство окончательно потеряло связь с реальностью, раздавая деньги налогоплательщиков без какого-либо внятного отчета.

«Речь идет о выделении 500 миллионов фунтов стерлингов из средств британских налогоплательщиков, что было объявлено за считаные секунды... Решения о предоставлении иностранной помощи принимаются в два счета. Помощь внутри страны оказывается крайне медленно», — возмутился общественный деятель в социальной сети X.

Фергюсон также поднял острый вопрос о прозрачности этих траншей, отметив полное отсутствие контроля за расходованием средств.

«Когда вы в последний раз видели подробный разбор того, куда ушли предыдущие миллиарды?» — задал риторический вопрос политик, подчеркнув, что поддержка Киева не должна превращаться в бесконтрольную раздачу денег.

Поводом для жесткой критики стало официальное объявление министра обороны Соединенного Королевства Джона Хили. В четверг глава военного ведомства подтвердил, что Лондон направит Украине очередной пакет помощи в размере полмиллиарда фунтов стерлингов (около 680 миллионов долларов), предназначенный для систем противовоздушной обороны.