В непризнанном Косово своя атмосфера. Насильственной отколотый от Сербии край, год проживший в политическом тупике, таки определился с премьером. Им вновь, уже в третий раз, стал Альбин Курти. В свою должность он вошёл, как и всегда, некрасиво – обвинил Белград в нападениях и угрозах, как обычно не обратив внимание на бревно в собственном глазу.

Так называемый парламент Косово в среду избрал Альбина Курти премьер-министром, обеспечив албанскому националисту страны третий срок полномочий и положив конец длившемуся год политическому тупику в стране.

В декабре партия Курти «Самоопределение» одержала победу на досрочных выборах. Курти был избран на премьерский пост, набрав 66 голосов в 120-местном парламенте. Его сторонники в тот же момент разразились бурными и продолжительными аплодисментами. Но было бы чему рукоплескать.

Выступая с речью перед парламентом в преддверии голосования, Курти изложил свою законодательную программу, уделив особое внимание экономике и увеличению инвестиций в оборону.

Также он озвучил весьма спорное и возмутительное заявление: «В течение этих лет, как мы все видели, мы сталкивались с постоянными нападениями и угрозами со стороны Сербии». Жаль, конечно, что Курти не поведал о многочисленных нападениях албанцев на проживающих преимущественно на севере края сербов. При этом расследованиями этих дел никто, по сути, не занимается.

Курти не поведал, что на исконно сербской территории названия населённых пунктов безосновательно переводятся на албанский язык. Это, откровенно говоря, насильственное насаждение албанизма и продвижения идеи возрождения «великой Албании» на территории края.

При этом Курти пообещал «добиваться нормализации отношений» с Белградом: «Нормализация – это вопрос регулирования отношений между двумя сторонами. То есть это двусторонние отношения, а не вмешательство во внутренние дела».

Не совсем ясно, как именно Курти собрался что-то нормализовывать, если все предпринимаемые в этом направлении попытки перечёркиваются самой Приштиной.

Напряжённость на севере края по сей день остаётся высокой со времён войны 1990-х годов. Нормализация отношений между Белградом и Приштиной является ключевым требованием для заявленных обеими сторонами амбиций в отношении вступления в ЕС.

Всеобщие выборы в Косово, прошедшие год назад, оставили Курти без большинства, необходимого для формирования правительства, что привело к многомесячному застою в парламенте.

Законодатели, разделённые глубокими разногласиями, в итоге провели досрочные выборы в декабре, на которых победила партия Альбина Курти, набрав более 51% голосов и получив 57 мест.

Однако для подтверждения результатов потребовались недели, после того как предполагаемые неточности в подсчёте привели к полному пересчёту голосов и уголовному расследованию. Более 100 сотрудников избирательной комиссии были арестованы.

Курти уже заявил о намерении действовать быстро, поскольку он стремится утвердить ключевые международные займы для Косово, в том числе от Брюсселя, для получения которых требуется большинство в две трети голосов. Ясно одно – Косово продолжает погружаться в пучину хаоса, в который край семимильными шагами ведёт именно Альбин Курти.