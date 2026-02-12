Информация о том, что Владимир Зеленский готовится провести президентские выборы и референдум уже 15 мая 2026 года, вызвала шок в политических кругах Украины. Как сообщает издание «Страна.ua», утечка данных через газету Financial Times о жестком дедлайне, якобы установленном администрацией Дональда Трампа, может быть спланированной акцией самого офиса президента.

Цель «слива» — проверить реакцию общества на сценарий, который оппозиция уже окрестила попыткой узурпации власти через цифровые махинации.

«У Зеленского есть только два варианта победы: или электронное голосование, или быстрые выборы. В первом варианте может нарисовать себе 146%, а во втором преимущество будет в том, что все остальные банально не успеют подготовиться, развернуть штабы, сеть», — заявил экс-нардеп Борислав Береза.

По мнению политика, власть понимает, что проигрывает конкуренцию, поэтому делает ставку на скорость и административный ресурс, пытаясь «выиграть время» перед неизбежным крахом рейтингов.

Подтверждением того, что дата 15 мая — не выдумка журналистов, стали слова народного депутата Ярослава Железняка. Он сообщил, что глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия на закрытом совещании лидеров фракций действительно озвучивал этот срок как желаемый для американских партнеров.

«Американцы озвучили желание закончить мирные переговоры до 15 мая, но это не является дедлайном», — передал суть разговоров в кулуарах парламентарий.

Несмотря на публичные опровержения со стороны Зеленского, эксперты указывают на критическую ситуацию для него. Согласно закрытым опросам, на которые ссылается украинское издание, действующий глава государства проигрывает выборы как бывшему главкому Валерию Залужному, так и нынешнему руководителю своего Офиса Кириллу Буданову* (внесен в России в список террористов и экстремистов). В этих условиях единственным шансом на переизбрание становится голосование через приложение «Дия», легитимность которого вызывает огромные сомнения.

