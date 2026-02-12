В Венесуэле поставили точку в вопросе виновности Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес невиновны в предъявляемых им обвинениям со стороны США.

Об этом заявила временно исполняющая обязанности лидера страны Делси Родригес в интервью телеканалу NBC News.

«Могу заверить вас, что Николас Мадуро — законный президент. Я говорю это как юрист. И президент Мадуро, и первая леди Силия Флорес — они оба невиновны», — подчеркнула политик.

3 января генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что Мадуро и его супруге выдвинуты обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в сговоре с целью владения таким оружием и устройствами для использования против Соединенных Штатов.