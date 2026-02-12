Латвия продолжает блистать на мировой арене своей русофобской политикой. На этот раз дело дошло до того, что людей могут лишить ВНЖ за демонстрацию советской символики... Профильная комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции утвердила во втором чтении изменения в закон об иммиграции.

Согласно документу, основанием для аннулирования временного ВНЖ станет неоднократное совершение административных правонарушений. В перечень нарушений включены проступки в сферах госуправления, общественного порядка, дорожного движения, защиты прав детей, а также «использование в общественных местах символики тоталитарных режимов».

Как поясняют эксперты, предложенная формулировка фактически наделяет власти правом лишать ВНЖ, в частности, граждан, демонстрирующих коммунистическую символику, включая серп и молот.

Курс на антироссийские запреты и пересмотр исторической памяти проводится латвийскими властями на протяжении нескольких последних лет. Напомним, что ранее Сейм уже ввел запрет на публичную демонстрацию георгиевских лент, символов Z и V, а также установил ограничение на проведение любых мероприятий ближе 200 метров от памятников советским воинам.

Причем уже известны примеры уголовных дел, которые были заведены на подобном основании. Например, активистку Елену Крейле приговорили к трем годам заключения свободы. Поводом для вынесения приговора послужили ее оконные инсталляции. В окнах своей квартиры она размещала в том числе самодельные российские флаги, один из которых содержал надпись «Путин мой друг».

Помимо флагов РФ, активистка оформляла окна лентами, выложенными в последовательности цветов российского триколора, красным плакатом с изображением герба России и текстом «МВД России».

Паранойя латвийской власти проявляется не только в притеснении рядовых граждан. Лидер партии «Стабильность!», выступающей в том числе за права русскоязычных, и бывший кандидат на пост премьер-министра страны Алексей Росликов сообщил об обнаружении в своем мобильном телефоне устройства для прослушки. Политик убежден, что «жучок» был установлен сотрудниками Службы госбезопасности Латвии. С обнаруженным устройством Росликов обратился в полицию с просьбой демонтировать его.

Также в этом году Генеральная прокуратура Латвии вынесла предупреждение партии «Стабильность!», отметив, что ее деятельность и публичные заявления ряда членов направлены «на разжигание межнациональной розни». Правоохранительные органы также обвинили партию в оказании информационной и пропагандистской поддержки России.

9 февраля прокуратура Латвии объявила о планах обратиться в суд с иском о временной приостановке деятельности партии «Стабильность!». В итоге русскоговорящие жители Латвии могут лишиться единственной политической силы, которая пыталась защитить их права.