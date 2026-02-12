"Это переход красной линии": Фицо жестко ответил правительству Нидерландов

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с резкой критикой в адрес нового правительства Нидерландов, заявив, что Гаага не должна вмешиваться во внутренние дела республики.

© Российская Газета

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в социальных сетях.

"Нидерландские политические друзья, у вас опасная тенденция вмешиваться во внутренние суверенные дела других стран. Мы так в Словакии не делаем", - подчеркнул Фицо.

Он добавил, что у себя Нидерланды могут заниматься своими внутренними решениями (в контексте речь про нетрадиционные ценности и пр. - прим ред), но "угрожать другой стране наказанием за суверенное и легитимное мнение - это переход красной линии".

Премьер уточнил, что на программном выступлении нового нидерландского кабинета, словаков назвали евроскептиками, которые "не слушаются" и позволяют себе иметь другое мнение о браке.

Фицо призвал Евросоюз начать переговоры с Россией

Подобная политика, по мнению Фицо, может негативно сказаться на будущем Европейского союза.