Эксперт объяснил желание Макрона помирить ЕС с Россией

Член экспертного клуба «Дигория» Леонид Васильев заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает диалог с Россией, надеясь вернуть Европе «утраченную субъектность». Об этом эксперт рассказал News.ru.

По мнению Васильева, Макрон осознал, что «геополитическая реальность» изменилась. Политолог указал, что Европа долгое время была «в фарватере США» по вопросу Украины. Теперь в ЕС осознали, что их основные интересы и представления о безопасности не полностью совпадают с американскими.

«Предложение Парижа [о диалоге - прим.ред.] является попыткой вернуть Европе утраченную субъектность и независимость от третьих сторон в вопросах урегулирования кризиса на Украине», - подчеркнул Васильев.

Он отметил, что Франция пытается создать параллельный канал связи, не желая оставаться «на периферии» переговоров о безопасности региона. Однако ключевые решения по безопасности примут именно Москва и Вашингтон, уверен Васильев.

В конце 2025 года Макрон заявил, что «было бы полезно снова поговорить» с российским лидером Владимиром Путиным. Он указал, что сейчас с президентом РФ общаются американцы, но европейцы также должны быть заинтересованы в возобновлении прямого диалога.

СМИ писали, что 3 февраля Москву посетил дипломатический советник Макрона Эммануэль Бонн. Сообщалось, что с ним провел встречу советник Путина Юрий Ушаков.

Десятого февраля представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что между Москвой и Парижем произошли контакты, которые «при желании и необходимости» помогут оперативно наладить диалог на высшем уровне.