Эксперт объяснил желание Макрона помирить ЕС с Россией

Мария Иванова

Член экспертного клуба «Дигория» Леонид Васильев заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает диалог с Россией, надеясь вернуть Европе «утраченную субъектность». Об этом эксперт рассказал News.ru.

© РИА Новости

По мнению Васильева, Макрон осознал, что «геополитическая реальность» изменилась. Политолог указал, что Европа долгое время была «в фарватере США» по вопросу Украины. Теперь в ЕС осознали, что их основные интересы и представления о безопасности не полностью совпадают с американскими.

«Предложение Парижа [о диалоге - прим.ред.] является попыткой вернуть Европе утраченную субъектность и независимость от третьих сторон в вопросах урегулирования кризиса на Украине», - подчеркнул Васильев.

Он отметил, что Франция пытается создать параллельный канал связи, не желая оставаться «на периферии» переговоров о безопасности региона. Однако ключевые решения по безопасности примут именно Москва и Вашингтон, уверен Васильев.

В конце 2025 года Макрон заявил, что «было бы полезно снова поговорить» с российским лидером Владимиром Путиным. Он указал, что сейчас с президентом РФ общаются американцы, но европейцы также должны быть заинтересованы в возобновлении прямого диалога.

СМИ писали, что 3 февраля Москву посетил дипломатический советник Макрона Эммануэль Бонн. Сообщалось, что с ним провел встречу советник Путина Юрий Ушаков.

Десятого февраля представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что между Москвой и Парижем произошли контакты, которые «при желании и необходимости» помогут оперативно наладить диалог на высшем уровне.