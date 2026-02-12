Пока вы не уснули: генсек НАТО об успехах РФ на Украине, Зеленский о массированном ударе

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© ТАСС/Zuma

Генсек НАТО оценил успехи России на Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия добивается успехов на Украине, но назвал их незначительными.

«Украинский народ невозможно сломать. Именно это я увидел на прошлой неделе. Я снова встретился с солдатами и увидел в их глазах решимость и ожесточенность продолжать борьбу против России, при том, что Россия добивается лишь очень незначительных успехов», — сказал политик.

Зеленский отреагировал на массированный удар по энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что под удар Вооруженных сил (ВС) России попали энергообъекты в Киеве, Одессе и Днепре.

«Главная цель удара — энергетика в Киеве, Одессе и Днепре, генерация и подстанции. Есть повреждения в Харьковской, Донецкой, Киевской и Херсонской областях (…) Ситуация в столице сложная: многие здания остаются без тепла», — заявил он.

Доходы России от нефтеэкспорта рухнули

По итогам января 2026 года объемы нефтяного экспорта России просели как в денежном, так и в физическом выражении. Об этом сообщается в докладе Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованном на сайте организации.

В деньгах экспорт просел на 210 миллионов долларов в месячном выражении (до 6,64 миллиарда долларов), а в объеме — на 350 тысяч баррелей в сутки, уточнили аналитики. Среднесуточные поставки российской нефти на глобальный рынок в январе составили 7,5 миллиона баррелей.

В МИД РФ ответили Гутеррешу на слова о Крыме и Донбассе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о неприменимости принципа самоопределения к Крыму и Донбассу.

В интервью RT дипломат подчеркнула, что генсек не уполномочен выражать позицию отдельных государств. По ее словам, его заявления совпадают с мнением западных стран, которые, как она утверждает, самостоятельно определяют, какие народы могут претендовать на проведение референдумов о статусе территорий.

В МВД России отреагировали на происшествие с Mercedes на парковке в Москве

Информация о взрыве автомобиля на западе Москвы не соответствует действительности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, произошло возгорание машины 2001 года выпуска, оно ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал. Представитель ведомства призвала СМИ и блогеров воздержаться от распространения недостоверной информации.

В Госдуме высказались о возможности заблокировать Google

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил об отсутствии планов по блокировке Google. О возможности ограничить доступ к поисковой системе он высказался в Telegram-канале.

Депутат оценил целесообразность блокировки в России Google фразой «можно, но зачем?». Как подчеркнул Горелкин, такая мера повлечет ряд негативных эффектов.

BMW строго запретила «китайцам» поставлять автомобили в Россию

Немецкий автогигант BMW принял меры против «серых» поставок своих автомобилей в Россию. Об этом узнало информационное агентство Reuters.

Баварская марка закрыла свой бизнес в России в 2022 году и прекратила официальные поставки машин из-за границы. Однако, например, в ноябре прошлого года машины BMW попали в топ-10 продаж на российском рынке. Автомобили «немцев» везут к нам по альтернативным каналам.

Экс-участница «Дома‑2» стала бездомной в Таиланде из-за травмы головы

Цирковая артистка, участница «Минуты славы» и «Дома‑2» Юлия Реутовская стала бездомной в Таиланде из-за травмы головы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Очевидцы сняли, как бывшая звезда реалити бродит по острову в фуфайке и выбрасывает вещи в помойку», — говорится в публикации.

NASA испытало в полете экономящее топливо крыло

© NASA

НАСА провело первый полет масштабной модели крыла с улучшенным ламинарным (безвихревым) обтеканием.

Крыло с естественным ламинарным обтеканием с подавлением поперечных потоков (Crossflow Attenuated Natural Laminar Flow — CATNLF) предназначено для снижения сопротивления и экономии топлива будущих коммерческих самолетов. Его испытания прошли 29 января в Исследовательском центре НАСА им. Армстронга в Калифорнии.

Минобороны раскрыло подробности атаки ВСУ на Республику Коми

Минобороны раскрыло подробности атаки ВСУ на Республику Коми. Регион оказался под ударом дронов утром 12 февраля.

По сведениям министерства, над Коми было сбито девять беспилотников. Атака была осуществлена в период с 8:00 мск до 12:00 мск, отметили в пресс-службе.

