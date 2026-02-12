Канадские тарифы обернулись Трампу боком: что пишут зарубежные СМИ

Решение Палаты представителей США отменить тарифы президента Дональда Трампа в отношении Канады оказалось в центре внимания зарубежных СМИ. Самые интересные статьи по этому поводу в материале «Рамблера».

Дональд Трамп ранее заявил о необходимости присоединения Канады. Он отмечал, что американцы «платят сотни миллиардов долларов за субсидирование Канады» и без этих денег она перестанет существовать как жизнеспособная страна. В 2025 году Трамп объявил чрезвычайное положение из-за якобы неспособности Канады бороться с трансграничной наркоторговлей и ввел пошлины в размере 25% на большинство канадских товаров.

При этом Палата представителей США, большинство в которой у республиканцев, проголосовала за отмену пошлин Трампа в отношении Канады, что стало серьезным ударом по Белому дому. Это стало возможно после того, как шесть республиканцев присоединились к демократам в вопросе отмены тарифов, пишет Financial Times.

В свою очередь агентство Bloomberg обратило внимание на то, что голосование в Палате представителей Конгресса усилило политическое давление на Трампа и показало недовольство его сторонников ключевой экономической политикой президента всего за несколько месяцев до промежуточных выборов.

В результате многие республиканцы, в том числе те, кому предстоит непростая борьба за переизбрание, публично поддержали введение пошлин, которые, по мнению их избирателей, могут привести к катастрофическим последствиям, констатировала газета The New York Times.

«Несмотря на то, что законопроект был одобрен Палатой представителей, у него вряд ли будет какой-либо практический эффект, учитывая, что Трамп почти наверняка наложит на него вето. Тем не менее, его рассмотрение в Палате представителей отражает недовольство некоторых республиканцев тем, что Конгресс продолжает уступать полномочия по вопросам торговли Белому дому, а также их обеспокоенность тем, что тарифы бьют по карману избирателей», - говорится в статье.

Издание констатировало, что по Трампу нанесли «символический, но политически значимый удар».

При этом сам президент США пригрозил «серьезными последствиями» тем республиканцам, кто поддержит резолюцию против таможенных пошлин в отношении Канады, «когда придет время выборов, в том числе и в праймериз».