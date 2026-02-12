Полиция пришла с обысками в здание Еврокомиссии

FT: бельгийская полиция обыскала здания Еврокомиссии
Бельгийская полиция обыскала здания Еврокомиссии — правоохранители расследуют продажу объектов недвижимости.
«Полиция Бельгии провела обыски... в четверг утром в разных зданиях Еврокомиссии в Брюсселе, в том числе в управлении по вопросам бюджета», — пишет Financial Times со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, речь идёт о продаже объектов при экс-еврокомиссаре Йоханнесе Хане.
В Европарламент пришли с обысками по делу о «влиянии России»
Ранее в Париже ограбили квартиру экс-президента Франции Франсуа Олланда.