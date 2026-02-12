Забастовки и «спираль эскалации»: очередной скандал в Германии

В четверг, 12 февраля, в Германии отменили почти все рейсы Lufthansa из-за забастовки работников авиакомпании. Об этом сообщает Hessenschau.

Только в аэропорту Франкфурта было отменено около 450 рейсов; в целом в рамках группы Lufthansa было затронуто примерно 800 рейсов. Забастовка повлияла на планы около ста тысяч пассажиров.

Забастовку организовали профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit (VC) и профсоюз бортпроводников UFO. Около 4800 пилотов бастуют, требуя увеличить взносы работодателя в корпоративные и переходные пенсионные фонды.

После семи раундов переговоров, по данным VC, последнее предложение профсоюза осталось без ответа. UFO хочет договориться о социальном плане для сотрудников, от которого руководство пока отказывается.

«У нас, как у профсоюза, не так много инструментов, кроме забастовок. Если не будет предложения, спираль эскалации продолжится», - заявил президент VC Андреас Пинейро.

В Lufthansa подчеркнули, что получили информацию о забастовка в «крайне сжатые сроки». Представители перевозчика выразили сожаление, что это создало неудобства для пассажиров. Авиакомпания призвала профсоюзы «вернуться за стол переговоров».

В случае забастовки персонала авиакомпании Германии обязаны компенсировать пассажирам отмененные или значительно задержанные рейсы. В зависимости от расстояния полета размер компенсации составляет от 250 до 600 евро.

Lufthansa обещает пострадавшим пассажирам оперативную помощь и предлагает бесплатное перебронирование в случае отмены рейсов. Билеты на внутренние рейсы можно обменять на билеты на поезд. Lufthansa также попытается перебронировать пассажиров на рейсы, не затронутые забастовкой.

Немецкие дочерние компании Lufthansa, Eurowings и Discover, не были затронуты забастовкой.