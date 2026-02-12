Заявление верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о поражении России в зоне боевых действий говорит о том, что она глупа и опасна.

Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

«Россия проигрывает, наступая на всех направлениях. Эта женщина — опасная и глупая особа, как и ее коррумпированный дружок в Киеве», — написал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова о списке требований к России. По ее мнению, ЕС пытается всеми способами саботировать мирное урегулирование конфликта на Украине. Она отметила, что в Евросоюзе никогда не составляли список терактов и преступлений, совершенных по указанию киевского режима, зато к России выдвигают требования.