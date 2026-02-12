$77.4692.47

Польский политик решил купить оружие для защиты семьи от украинцев

Lenta.ru

Лидер польской партии «Конфедерация» Славомир Ментцен обратился в МВД за лицензией на огнестрельное оружие.

Польский политик решил купить оружие для защиты семьи от украинцев
© Лента.Ru

Причиной стали угрозы физической расправы, которые политик получает от украинцев на протяжении почти года, сообщает газета Super Express.

«Раз государство не может обеспечить мою безопасность, я должен сделать это сам», — заявил политик.

Он пояснил, что заявления в полицию результатов не принесли — злоумышленников так и не нашли.

В 2025 году Ментцен занял третье место в первом туре президентских выборов с результатом 14,8 процента. Угрозы в его адрес со стороны находящихся в Польше украинских нациналистов активизировались после поездки во Львов, где политик назвал лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена) Степана Бандеру преступником и потребовал прекратить его культ.

Ранее член Европарламента от Польши Марцин Сипневский потребовал обратить внимание на пропаганду идеологии Бандеры среди украинцев, в том числе проживающих в странах Евросоюза. В своем обращении он подчеркнул, что идеология Бандеры «вызывает серьезные опасения из-за своей исторической подоплеки и причастности к преступлениям против гражданского населения».