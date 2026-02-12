Генсек НАТО заявил о своих надеждах по окончанию украинского конфликта

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что надеется на скорое окончание конфликта на Украине. Об этом он высказался в четверг, 12 февраля, на пресс-конференции с главой Минобороны Украины Михаилом Федоровым.

По словам генсека, альянс ведет усердную работу над разработкой гарантий безопасности для Киева.

Рютте добавил, что он надеется на «скорое долгосрочное прекращение огня или, что еще лучше, мирное соглашение».

Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что затягивание мирного процесса и нежелание идти на переговоры обернется для руководства Украины внутренней катастрофой и окончательной потерей доверия граждан.