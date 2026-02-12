Украина оказалась в ситуации «позиционного тупика», а дальнейшее продолжение "войны на истощение" может привести к полной утрате государственности. Об этом в эфире телеканала «Апостроф TV» заявил народный депута Верховной рады Украины и член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, Киеву необходимо проявить мужество и отказаться от заведомо невыполнимых планов, чтобы не повторить катастрофический сценарий вековой давности.

«Войну надо завершать, и эти сложные вопросы... они действительно для парламента будут сложными, и для президента будут сложными», — подчеркнул представитель профильного комитета в интервью украинскому СМИ.

Вениславский уверен, что политическому руководству страны пора пересмотреть свои подходы к завершению конфликта, ориентируясь на сохранение суверенитета, а не на «максималистские лозунги».

Парламентарий провел пугающую историческую параллель, напомнив о событиях начала XX века.

«Нам надо набраться смелости и не повторять ошибки... когда из-за максималистских стремлений Украинская Народная Республика не сохранилась», — предостерег политик.

По мнению депутата, сейчас приоритетной задачей является превращение Украины в «субъект международного права» и полноправного члена Евросоюза.