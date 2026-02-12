Эксперт объяснил отсутствие России на первой встрече «Совета мира»

Политолог-американист Малек Дудаков допустил, что России не будет на первом заседании «Совета мира», поскольку США не сделали реальных шагов к нормализации отношений. Об этом эксперт рассказал News.ru.

В январе 2026-го президент США Дональд Трамп разослал приглашения ряду лидеров, включая президента России, присоединиться к «Совету мира». СМИ писали, что США задумывают организацию как альтернативу ООН. Отмечалось, что постоянное место в «Совете мира» стоит миллиард долларов.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в приглашении в первую очередь шла речь об урегулировании на Ближнем Востоке и решении насущных проблем палестинского народа. В связи с этим он предложил направить в «Совет мира» миллиард долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов.

Одиннадцатого января глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва все еще прорабатывает свою позицию по «Совету мира». По его словам, российские власти учитывают, насколько настороженно отнеслись к этой идее многие страны, включая постоянных членов Совета Безопасности ООН. Представитель МИД Мария Захарова позже уточнила, что России не будет на первом заседании «Совета мира», которое пройдет 19 февраля в Вашингтоне.

По словам Дудакова, «на уровне политической риторики» Трамп стремится к нормализации отношений с РФ, но подвижек пока нет. Проблемы с работой дипломатических служб сохраняются; кроме того, США ввели против России новые санкции осенью 2025 года.

«Важный символический момент - РФ предложила направить миллиард долларов в фонд «Совета мира», так наши средства бы разморозились, но США медлят», - отметил американист.

По его мнению, «дух Анкориджа», проявившийся после саммита Путина и Трампа на Аляске, может испариться.