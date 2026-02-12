«Им плевать»: пройдут ли выборы на Украине

Несмотря на то, что у президента США Дональда Трампа есть рычаги давления на Владимира Зеленского, проведение выборов на Украине в ближайшее время маловероятно. Об этом заявил «Аргументам и фактам» экс-депутат Верховной рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

В 2025 году украинские СМИ писали, что власти начали готовиться к проведению президентских и парламентских выборов, хотя официальные решения об этом не принимались. При этом Дональд Трамп публично заявил, что пришло время провести выборы на Украине.

В феврале 2026 года газета Financial Time сообщила, что Зеленский планирует провести выборы и референдум по мирному соглашению 24 февраля. Однако сам Зеленский опроверг эту информацию.

По мнению экс-депутата Верховной рады Владимира Олейника, у Трампа есть рычаги давления на украинские элиты, однако он не сможет использовать их также свободно, как в ситуации с Венесуэлой.

«Возьмем в пример ситуацию с Мадуро. Его похищение не вызвало никакой негативной реакции среди американцев, а вот Зеленского они накачали так, что среди элиты он имеет высокий уровень поддержки, хотя для американцев проблема Украины стоит на 10 месте», – отметил Олейник.

При этом политик уверен, что Европе «плевать», что срок полномочий Зеленского уже истек, так как для них главное, что он выполняет возложенную на него задачу.

«Поэтому пока выборов не будет», – убежден Олейник.

Напомним, что 3 января лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены американским спецназом в их резиденции в Каракасе и привезены в США, где предстали перед судом. После этого Трамп потребовал от властей Венесуэлы допустить на местный нефтяной рынок американские компании и прекратить сотрудничество с Кубой.