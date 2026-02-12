В Армении решили выдвинуть Карапетяна кандидатом в премьер-министры

Участники партии «Сильная Армения» решили выдвинуть кандидатуру арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна на пост премьер-министра.

Об этом пишет ТАСС.

«Кто будет нашим кандидатом в премьер-министры? Нашим кандидатом в премьер-министры Армении станет Самвел Карапетян», — сказал координатор общественного движения «По-нашему» Нарек Карапетян на презентации партии «Сильная Армения».

В конце января этого года Стокгольмский арбитражный трибунал полностью отклонил исковые требования семьи Карапетянов по делу о ЗАО «Электрические сети Армении» (ЭСА). Кроме того, истцы обязаны возместить все судебные расходы по данному делу.

3 июля 2025 года Национальное собрание Армении приняло закон, предоставляющий правительству право национализировать компанию «Электрические сети Армении», которая принадлежит Самвелу Карапетяну.

Позднее компания Liormand Holdings Limited, а также члены семьи Карапетянов: Самвел, Этери, Саргис и Карен подали иски в стокгольмский арбитражный трибунал с требованиями восстановить лицензию ЭСА и полномочия членов его управления, а также прекратить полномочия назначенного временного управляющего. Помимо этого, истцы требовали запретить принудительную продажу или отчуждение акций и других активов ЭСА.