Европа обещает Украине принять ее в Евросоюз «когда-нибудь», хотя Киев требует назвать конкретную дату. Как сообщает «КП», политолог Александр Камкин рассказал, как ЕС соблазняет украинские власти ради давления на Россию.

В очереди на вступление в ЕС стоят 10 государств, из которых три — из числа стран бывшего СССР. Это Грузия, Украина и Молдавия. Для принятия в стране должны быть стабильные демократические институты, верховенство закона, соблюдение прав человека и защита меньшинств. На сайте Евросоюз обещает новым членам политическую стабильность, свободу граждан перемещаться по всему ЕС, расширение торговли, рост инвестиций, а также повышение стандартов жизни.

Как отмечает политолог Александр Камкин, у расширения ЕС на восток в первую очередь идеологические мотивы. Основным двигателем евроинтеграции вместе с Францией была Германия. Именно немецкие политические фонды и НКО стали «ключиком», который открывает или уже открыл многие государства Восточной Европы.

«Они работают с молодежью и формируют целую прослойку еврооптимистов в Грузии, Украине, Молдавии, Прибалтике. Основа европейской бюрократии, пресловутая Кая Каллас и многие другие — выходцы из стран, которые затащили в ЕС на рубеже девяностых: Прибалтики, Польши, Чехии, Румынии…», — заявил он.

При этом реальность принятия в ЕС порой отличается. Когда в него вступала Греция, то ей пришлось изменить экономическую структуру — самые перспективные отрасли закрыли, уволенных переоформили в госсектор. Это привело к убыточности экономики.

«Греческое правительство долго скрывало неутешительную статистику, в итоге в 2011 году случился долговой кризис, экономика просела на 25%. Чтобы поправить положение, ЕС пришлось вкачать в страну без малого 160 млрд евро, в основном за счет немецких налогоплательщиков», — отметил Камкин.

У Грузии, по мнению политолога, самая прагматичная позиция из всех постсоветских стран. Там понимают деструктивную роль западных политических фондов, которые впоследствии приводят страну к потере суверенитета. Например, из-за экономического разделения в ЕС Тбилиси придется отказаться от производства вина и минеральной воды, ведь в Европе они уже есть.

«Да, Брюссель выделяет новичкам гранты, есть специальный "фонд выравнивания". Но это тоже очень мощный политический инструмент воздействия. Если позиция Польши или Венгрии, например, противоречит установкам ЕС по мигрантам, Брюссель просто перекрывает финансирование», — отметил эксперт.

Обещание принять Украину по ускоренному порядку ничего не стоит, ведь для ЕС было бы самоубийством принимать в свой состав страну, доведенную в политических стандартах «до уровня Сомали». По мнению Камкина, Киев обманывают ради давления на Москву, не позволяя РФ вернуть себе геополитический контроль над бывшим постсоветским пространством.