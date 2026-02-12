Кошмар Мерца: в Германии поползли слухи о возвращении Меркель

В политических кулуарах Берлина вспыхнул громкий скандал: бывшему канцлеру Ангеле Меркель прочат пост федерального президента. Как сообщает крупнейший немецкий таблоид Bild, 71-летняя политик может сменить на этом посту Франка-Вальтера Штайнмайера.

© Stefan Sauer/dpa/TACC

Несмотря на то что официальные представители экс-главы правительства уже назвали эти домыслы беспочвенными, в окружении канцлера Фридриха Мерца воцарилась самая настоящая паника.

«Это абсолютно абсурдно», — заявила официальный представитель экс-канцлера в ответ на запрос газеты Tagesspiegel.

Сама Ангела Меркель, по официальной версии, не планирует возвращаться с заслуженного отдыха, однако эксперты зарубежного издания отмечают, что идею ее выдвижения могут активно продвигать «Зеленые», чтобы спровоцировать раскол в правящем блоке.

Для действующего главы правительства Фридриха Мерца эта ситуация превращается в «политическую западню». Как напоминает автор публикации, канцлера и его предшественницу связывает многолетняя вражда: в 2002 году именно Меркель фактически лишила его власти в партии.

«Мерц оказался в тяжелой дилемме: он не может просто сказать "нет" кандидату из рядов собственной партии, пользующемуся авторитетом, но его личные и политические отношения с Меркель остаются крайне напряженными», — подчеркивает источник медиахолдинга.

На данный момент фаворитами от консервативного лагеря считаются министр образования Карин Прин и президент Бундестага Юлия Клёкнер. Тем не менее аналитики отмечают, что ХДС как крупнейшая сила в Федеральном собрании имеет лучшие шансы провести своего кандидата, и если Меркель все же решит сменить статус «пенсионерки» на пост главы государства, Мерцу будет крайне сложно заблокировать этот процесс без репутационных потерь.