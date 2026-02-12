В четверг, 12 февраля, сотни тысяч домохозяйств во Франции остались без света из-за шторма. В этот же день основатель SpaceX Илон Маск заявил, что человечество может встретиться с инопланетянами.

Шторм во Франции: почти 900 тысяч домохозяйств остались без света

С вечера 11 февраля шторм Нильс бушует на большей части юга Франции. По данным компании Enedis, утром 12 февраля более 850 тысяч домохозяйств остались без электричества, в том числе почти 318 тысяч в регионе Окситания, сообщает Le Journal Toulousain. В Новой Аквитании погиб мужчина: на его грузовик упало дерево.

В Окситании сильные порывы ветра, иногда превышающие 150 километров в час, нарушили транспортное сообщение. В нескольких департаментах объявлено предупреждение о неблагоприятных погодных условиях: красный уровень опасности для департамента Од и оранжевый для департамента Верхняя Гаронна. В департаменте Ло и Гаронна красный уровень угрозы наводнения продлен до пятницы, 13 февраля. Прогнозируется быстрое повышение уровня воды и значительные разливы на отдельных участках реки Гаронна.

В Киеве и четырех областях Украины пропал свет

Днем 12 февраля часть потребителей в Киеве и четырех украинских областях осталась без электричества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Укрэнерго».

В компании заявили, что без света осталась часть жителей Киевской, Днепропетровской и Одесской областях. Также из-за повреждения сетей есть обесточенные потребители в Харьковской области. Во всех украинских регионах введены графики почасовых отключений света.

Анонсированы новые рейсы Улан-Батор - Москва

Россия и Монголия договорились о запуске авиасообщения между Улан-Батором и Москвой с посадкой в Красноярске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра транспорта Монголии Борхуугийна Дэлгэрсайхана.

В сообщении отмечается, что рейс по этому маршруту будет осуществлять авиакомпания Aero Mongolia. По словам монгольского министра, в вопросе, связанном с коммерческой посадкой в Красноярске, важна поддержка Федерального собрания России для решения таможенных вопросов. Сроки начала полетов не указаны.

Маск допустил встречу с инопланетянами

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что в процессе освоения космоса человечество может встретиться с внеземными цивилизациями. Об этом он рассказал на общем собрании сотрудников компании XAI, сообщает BI.

Маск заявил, что не может представить ничего более грандиозного, чем массовый полет на Луну, затем - на Марс и по всей Солнечной системе и, в конечном счете, полет в другие звездные системы. Возможно, люди встретят инопланетян, подчеркнул он.

Мерца обвинили в растрате денег налогоплательщиков

Глава немецкой левопопулистской партии BSW Сара Вагенкнехт раскритиковала растущую финансовую поддержку Украины со стороны Берлина, сообщает Berliner Zeitung. По ее мнению, правительство Германии делает немецких налогоплательщиков главным спонсором конфликта. Вместо того чтобы серьезно работать над мирным планом и требовать компромисса от Владимира Зеленского, правительство Германии «выписывает Украине один чек за другим», подчеркнула Вагенкнехт.

По ее словам, дополнительные миллиарды не будут способствовать миру, а лишь затянут конфликт. В то время как правительство Германии готовится к сокращениям расходов внутри страны, миллиарды денег немецких налогоплательщиков используются для помощи Украине. Вагенкнехт назвала финансирование Украины «нецелевым использованием денег немецких налогоплательщиков».