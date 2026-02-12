Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в сложной дипломатической ситуации накануне неформальной встречи лидеров стран Евросоюза.

Немецкая газета Bild сообщает, что французский лидер фактически попал в изоляцию перед саммитом, который пройдёт в бельгийском замке Альден-Бизен.

«Макрон изолирован перед встречей ЕС... Тем не менее Эммануэль Макрон сам изолировал себя», — говорится в материале издания.

Журналисты указывают на несколько причин такого положения. Во-первых, Париж проголосовал против торгового соглашения Евросоюза с Южноамериканским общим рынком (Меркосур). Во-вторых, возникли разногласия с Берлином: Макрон раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за намерение использовать замороженные российские активы для финансирования Киева. Французская сторона настаивает на выпуске еврооблигаций, против чего категорически выступает Германия.

В статье отмечается, что в традиционном европейском тандеме «локомотивов» Париж теперь уступает свою ведущую роль Риму.

Ранее бывший посол Индии в Москве Канвал Сибал заявил, что споры вокруг подхода к выстраиванию взаимоотношений с Россией привели к возникновению раскола в Европейском союзе.