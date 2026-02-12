Вашингтон может задействовать секретные материалы и резонансные медиа-скандалы для прямого давления на Владимира Зеленского.

© Московский Комсомолец

Эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин предполагает, что США могут пойти на такую информационную атаку, чтобы подстегнуть Киев принять решение по территориальному вопросу, без которого зависло подписание мирного соглашения.

«Скандал со списками финансиста Джеффри Эпштейна неспроста вспыхнул в этом году. Это даже можно рассматривать как черную метку в отношении Зеленского», — подчеркнул аналитик в интервью порталу News.ru.

По словам эксперта, если украинское руководство откажется следовать повестке США, против него будут применены отработанные десятилетиями методы дискредитации.

«В американской политической системе существует вопрос: если вы не соглашаетесь с повесткой США, вас либо называют диктатором, либо СМИ начинают бросать козыри о коррупционных схемах», — отметил эксперт.

Симоньян заявила, что Зеленского ждет пожизненное заключение

Политолог напомнил, что подобные инструменты влияния Соединенные Штаты активно использовали в Латинской Америке еще в годы холодной войны. Сейчас, по мнению эксперта, Вашингтон пытается разыграть аналогичную карту, используя «файлы Эпштейна» как рычаг для завершения активной фазы конфликта на своих условиях.