Президент Хорватии Зоран Миланович подтвердил лживость «пророссийского» ярлыка в адрес Тбилиси, заявил председатель комитета парламента Грузии по внешним связям Николоз Самхарадзе, сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Приезидент Хорватии подтвердил наши аргументы о том, что ярлык «пророссийских» в отношение властей Грузии и все разговоры о том, что правительство Грузии проводит российские интересы, являются лживыми», – сказал он, комментируя высказывания Зорана Милановича в четверг в Тбилиси в поддержку грузинского руководства.

По его словам, «визит президента Хорватии важен в контексте отношений Грузии и Евросоюза».

«Президент Хорватии ясно заявил, что не представляет себе пророссийской страну, которая не имеет дипломатическиххе отношений с Россией и часть территории которой «оккупирована», – сказал Николоз Самхарадзе.

Также председатель профильного комитета отметил неприятие президентом Хорватии участия западных официальных лиц в митингах радикальной оппозиции в Грузии в конце 2024 года.

Председатель комитета назвал «важным» утверждение хорватского президента о том, что многие страны ЕС не имеют никаких претензий по отношению к Грузии, но им сложно выражать эту позицию из-за евробюрократии.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Хорватии Зоран Миланович заявил в четверг, что отказывается верить в «пророссийскую позицию» Грузии.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Тбилиси после переговоров с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили во время официального визита.

По его словам, «Грузия не имеет дипломатических отношений с Россией, а ее обвиняют в том, что она – агент России».