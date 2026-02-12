«Образ врага»: эксперт объяснил смысл угроз НАТО в адрес РФ

Генсек НАТО Марк Рютте пытается избежать недовольства избирателей из-за спада в экономике и для обоснования дальнейшей милитаризации Европы выставляет Россию врагом. Такое мнение высказал News.ru политолог Евгений Минченко.

По его словам, сейчас ключевая проблема НАТО в том, что европейские элиты выбрали для перезапуска экономики Европы милитаризацию, сделав ставку на военно-промышленный комплекс.

«Они сочетают это со сбросом с себя социальных обязательств. Чтобы подобную программу реализовать, необходим образ врага, и, соответственно, его старательно лепят из России, не сильно заморачиваясь вопросами реалистичности», — констатировал Минченко.

Политолог назвал заявления Рютте «составной частью большого сериала под названием «Русские идут»», который призван убедить европейцев «затянуть пояса».

Ранее генсек НАТО Марк Рютте предупредил, что ответ альянса будет «разрушительным» в случае блокирования Россией Сувалкского коридора. Именно подготовкой к реализации такого сценария он объяснил усиление восточного фланга НАТО, «чтобы никто даже не думал, что можно напасть».