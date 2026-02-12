План по Газе и новые обещания: как пройдет первая встреча «Совета мира» Трампа

Президент США Дональд Трамп собирает первое заседание новой международной организации «Совет мира». Кто примет участие во встрече, и что на ней планируется обсудить, разбирался в своей статье для РИА Новости политический обозреватель Петр Акопов.

Напомним, что Трамп запустил «Совет мира» 16 января. Изначально он был задуман как узкий инструмент под координацию помощи сектору Газа, однако в итоге проект стал превращаться в площадку для стабилизации любых конфликтов, своеобразную альтернативу ООН.

Трамп разослал приглашения ряду лидеров, включая президента России, присоединиться к «Совету мира». При этом глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва все еще прорабатывает свою позицию по этой организации. По его словам, российские власти учитывают, насколько настороженно отнеслись к этой идее многие страны, включая постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Первое заседание «Совета мира» должно состояться 19 февраля. Президент США позвал на него около 50 мировых лидеров, хотя о присоединении к Совету объявило вдвое меньшее число стран. А приедет вряд ли больше дюжины президентов и принцев, уверен политический обозреватель Петр Акопов.

«Премьеры и президенты не приедут потому, что не хотят поддерживать у Трампа иллюзию того, что он в самом деле может заменить ООН с ее Совбезом, да и вообще стать председателем земного шара. Хотя сама тема — сектор Газа и его восстановление — более чем актуальна и важна», — считает эксперт.

Среди возможных участников мероприятия он назвал представителей мусульманских стран, которые «рассчитывают использовать Трампа для решения проблемы Газы», а также тех, кто «хочет продемонстрировать американскому лидеру свою благодарность и любовь, например, президент Аргентины Милей».

«Сама идея Совета мира вообще выросла из трамповского мирного плана по Газе — и в такой совет и Россия, и Китай могли бы войти. Но урегулирование в Газе показалось Трампу слишком мелким — и в конечном итоге он решил создать глобальный совет на все случаи жизни и конфликтов, в котором Газа вообще не упоминается, зато есть его личное руководство и право вето. Такой «совет при Трампе» никому из серьезных игроков не интересен», — констатировал Петр Акопов.

Он также уверен, что Москва и Пекин не допустят «никакой американоцентричной альтернативы ООН и ее Совбезу», несмотря на важность для них личных отношений с нынешним президентом США.

Особую позицию в вопросе «Совета мира» занял президент Белоруссии Александр Лукашенко, который изначально объявил о присоединении к организации, а затем отказался от поездки, объяснив это как плотным графиком, так и тем, что ЕС закрыло для него небо, заметил обозреватель.

«Минск напоминает Вашингтону о европейских кознях, рассчитывая на то, что у Трампа к Европе и так много претензий, а тут еще и его гостя к нему не пускают. При этом Лукашенко отправил в Вашингтон главу МИДа, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений наладить отношения с Америкой», — отмечается в статье.

Напомним, что по задумке властей США, вступить в организацию можно бесплатно, а постоянное членство гарантирует взнос в миллиард долларов. Президент России сообщил, что Москва готова направить $1 млрд в «Совет мира», но только из числа замороженных в США средств.