Ожесточенный спор между Трампом и ЕС о будущем сектора Газа вышел на первый план. Глава внешнеполитического ведомства ЕС эстонка Каллас утверждает, что придуманный президентом США "Совет мира" - это инструмент Трампа, не подотчетный палестинцам или ООН.

Ожесточенный спор между Европой и США по поводу будущего оккупированного сектора Газа разгорелся в открытую, и глава внешнеполитического ведомства ЕС эстонка Кая Каллас предупредила, что “Совет мира” Дональда Трампа стал личным инструментом президента США, который снимает всякую ответственность с палестинцев или Организации Объединенных Наций.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес также обвинил Трампа в попытке обойти первоначальный мандат ООН на создание совета и заявил, что Европа, один из главных спонсоров Палестинской автономии, была исключена из этого процесса.

Выступая в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности, эстонка Каллас сказала, что первоначальной целью резолюции и мандата ООН было оказание помощи Газе через Совет мира, но это было нарушено, поскольку в уставе «совета» теперь нет упоминания о Газе или ООН.

В США назвали последствия раскола на Западе для России

Как пишет The Guardian, эстонка сказала, что это правда, что резолюция Совета безопасности ООН “предусматривает создание Совета мира для Газы, но она также предусматривает, что он будет ограничен по времени до 2027 года, в ней предусмотрено, что палестинцы могут высказаться, и в ней упоминается Газа, в то время как устав Совета мира не предусматривает никаких упоминаний ни о чем из этого”.

Эстонка добавила: “Поэтому я думаю, что есть резолюция Совета безопасности, но Совет мира не отражает ее”.

Американский сенатор-демократ Крис Мерфи выразил опасения, что правление было создано таким образом, что не предусмотрено средств контроля, которые могли бы предотвратить попадание миллиардов средств на реконструкцию в руки друзей и закадычных друзей Трампа.

Эти комментарии, отмечает The Guardian, знаменуют собой первый случай, когда разногласия по поводу проекта Трампа проявились на столь высоком уровне, и подчеркивают напряженность в связи с состоянием режима прекращения огня в Газе и заседанием Совета мира, которое должно состояться в Вашингтоне на следующей неделе.

Выступая на параллельном мероприятии, назначенный Трампом высокий представитель по Газе Николай Младенов попытался избежать разногласий и сосредоточиться на ближайших задачах.

“Все это должно решаться очень быстро. Если мы этого не сделаем, мы перейдем не ко второму этапу прекращения огня, а ко второму этапу войны”, - сказал он.

Младенов заявил, что не желает мириться с обвинениями в геноциде со стороны Израиля, и сказал, что его целью является улучшение гуманитарной помощи, вывод оружия из эксплуатации у всех группировок и прекращение разделения самой Газы, в которой часть находится под управлением Израиля, а часть - палестинцев.

“Если мы не решим проблему разделения ХАМАСа и самой Газы на две части, пожалуйста, скажите мне, как мы придем к решению о создании двух государств, потому что я не вижу пути”, - сказал он. ”Мы обрекаем себя на полный провал, и в конечном итоге цену за это заплатят как израильтяне, так и палестинцы”.

Он предупредил, что помощь, экстренное восстановление на местах и обеспечение безопасности необходимы немедленно, добавив:

“Ничего из этого не может быть осуществлено до тех пор, пока Газа не станет единым целым, а это еще не так. Для восстановления Газы нам нужен технократический комитет в Газе и эффективное управление, снятие оружия с вооружения и вывод израильских войск”.

В резкой перепалке с эстонкой Каллас посол США в ООН Майк Уолц подверг критике “заламывание рук” в отношении Совета мира, и заявил, что статус-кво бесконечной войны, когда ХАМАС управляет Газой, должен быть нарушен.

Американец подтвердил, что Индонезия согласилась предоставить 8000 военнослужащих в состав Международных сил по стабилизации, и сказал, что на следующей неделе будет объявлено о расширении контингента. Он заявил, что некоторым странам неудобно выделять миллиарды долларов на реконструкцию через систему ООН.

Описывая политику Трампа как “целенаправленный многосторонний подход”, Майк Уолц призвал “посадить ООН на диету и заставить ее вернуться к основам миротворчества”.

Палестинский активист Мустафа Баргути, которого цитирует The Guardian, заявил, что опасается, что обсуждение планов в отношении Газы теряет всякий оттенок реальности, поскольку “весь Западный берег открыт для строительства поселений, и Израиль забивает последний гвоздь в крышку гроба соглашения Осло. Речь идет не только об ответственности за геноцид, но и о том, кто остановит этот процесс уничтожения концепции сосуществования двух государств”.