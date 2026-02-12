В американском сатирическом шоу с куклами-маппетами, изображающими известных политиков, пошутили о ситуации на Украине и политике президента США Дональда Трампа по Венесуэле. Отрывок шоу опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

В сценке шоу кукла Трампа говорит по телефону с куклой Владимира Зеленского. Последний обещает, что выборы на Украине состоятся в 2026 году, а «Трамп» отвечает, что это «звучит хорошо».

«Что ж, я рад слышать это от вас, Владимир, потому что многие люди говорят, что правительство у вас нелегитимно без выборов», - подчеркнула кукла Трампа.

«Согласен, мистер Трамп. Но хватит о Венесуэле. Мы можем вернуться к…», - ответил «Зеленский».

В 2025 году украинские СМИ писали, что власти начали готовиться к проведению президентских и парламентских выборов, хотя официальные решения об этом не принимались. Сначала сообщалось, что выборы президента Украины могут быть проведены в мае, затем появилась информация о выборах осенью.

Позже Трамп публично заявил, что пришло время провести выборы на Украине. Он отметил, что власти страны используют боевые действия, чтобы не проводить голосование, но у украинского народа должна быть возможность выразить свое мнение.

После этого Зеленский заявил, что готов в течение 60-90 дней организовать выборы президента Украины и принять в них участие, если США и Европа обеспечат их безопасность. Также Зеленский сказал, что потребуется «законодательная основа для легитимности проведения выборов».

В феврале 2026 года газета Financial Time сообщила, что Зеленский планирует провести выборы и референдум по мирному соглашению из-за давления Вашингтона. По данным газеты, от Зеленского потребовали провести голосование до 15 мая, пригрозив ему потерей предложенных США гарантий безопасности.