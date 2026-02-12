Меркель опровергла слухи о своем выдвижении в президенты Германии

В бюро бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель назвали абсурдными слухи о ее возможном выдвижении на пост федерального президента страны.

Об этом сообщает газета Tagesspiegel.

"Это абсурд", - сказала изданию представитель бывшего канцлера.

Журнал Focus в ответ на свой аналогичный запрос также получил отрицательный ответ: Меркель выдвигаться не собирается.

Ранее в четверг газета Bild сообщила, что в партии Христианско-демократический союз (ХДС), к которой принадлежит как Меркель, так и действующий глава правительства Фридрих Мерц, обсуждается возможность выдвижения бывшего канцлера на пост федерального президента в 2027 году.

По информации газеты, в ХДС опасаются, что Меркель, которая по-прежнему пользуется популярностью в Германии, могут выдвинуть своим кандидатом "Зеленые". Хотя избрание бывшего канцлера способно стать проблемой для Мерц - его отношения с Меркель считаются напряженными, оба политика не раз высказывали резкую критику в адрес друг друга.

Немецкие СМИ отмечают, что сама Меркель в настоящее время дает дополнительный повод для интриги, намереваясь впервые за последние несколько лет выступить на партийном съезде ХДС в конце февраля.