Принц Гарри пытается предотвратить выход мемуаров Меган Маркл

Принц Гарри пытается отговорить жену Меган Маркл от выпуска мемуаров.

Об этом сообщает издание RadarOnline со ссылкой на инсайдера.

«Меган испытывает сильное желание изложить свою собственную версию событий. По ее мнению, целые главы ее жизни — особенно в период ее пребывания в королевской семье — были либо неправильно поняты, искажены, либо рассказаны исключительно с точки зрения других людей», — заявил источник.

По его словам, Меган Маркл хочет не только прояснить ситуацию, но и заработать денег. Инсайдер добавил, что герцогиня относится к выпуску книги как к гарантии долгосрочной финансовой стабильности их семьи. Однако, как утверждает источник, принц Гарри не поддерживает идею жены.

«Он искренне опасается, что еще одна глубоко личная книга, которая привлечет всеобщее внимание, сведет на нет тот небольшой прогресс, которого удалось достичь за кулисами. По его мнению, это не просто вновь откроет старые раны — это может навсегда закрыть дверь для надежды на примирение с семьей. Вот почему он так решительно сопротивляется», — объяснил собеседник таблоида.

24 января принц Гарри и Меган Маркл стали гостями кинофестиваля «Сандэнс». Супруги представили документальный фильм «Королевы печенья», где выступили в роли исполнительных продюсеров. Герцогиня Сассекская появилась на мероприятии в черной водолазке, которую сочетала с облегающими расклешенными брюками и ботильонами. Она также надела серьги, браслеты и кольца. Меган Маркл уложила волосы и сделала макияж в естественном стиле.

Принц Гарри предпочел лонгслив, жилет, зеленые брюки и коричневые замшевые ботинки.