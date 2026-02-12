Политолог объяснил решение властей США по выводу войск из Европы

Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в разговоре с Рамблером прокомментировал решение Вашингтона о сохранении основного военного контингента США в Европе. Эксперт допустил, что оно было принято для того, чтобы при необходимости у американской администрации была возможность оказать давление на европейцев.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа заверила европейских союзников, что не планирует масштабного сокращения американского военного контингента в Европе. Об этом сообщило Politico со ссылкой на источники в семи европейских странах. По данным издания, в европейских столицах опасались, что президент США может отозвать десятки тысяч военнослужащих, чтобы стимулировать союзников увеличить оборонные расходы. Однако в Вашингтоне сигнализировали, что любой вывод войск будет ограниченным.

Решение американской администрации можно трактовать по-разному. И тут не исключен вариант, при котором Вашингтон мог оставить войска для контроля Европы, которую уже будоражит. Ведь европейцы прекрасно знают о его концепции «Америка превыше всего», и на фоне этого они пытаются проявлять самостоятельность в определенных аспектах. Поэтому США могли отказаться от масштабного вывода войск исключительно для того, чтобы при необходимости у них была возможность оказать давление на страны Евросоюза, которые захотят выйти из полного американского подчинения. Это вполне возможно. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

Эксперт выразил мнение, что европейские страны продолжат увеличивать свои расходы на оборону, несмотря на сохранение американского контингента в регионе.

«Ряд стран Европы уже начали увеличивать свои военные расходы - промышленные концерны получили большие заказы. Это никуда не денется. Однако на самом деле это вопрос диалога. Пока американцы настаивают на увеличении расходов на оборону в Европе, европейцы будут их увеличивать», - отметил специалист.

Вместе с тем политолог ответил на вопрос о значении решения американской администрации по военному контингенту в Европе для России.

«Тут вспоминается выражение: «Хочешь мира — готовься к войне». Мы пока не предполагаем, что Вашингтон оставляет силы в Европе для противостояния с РФ. Но мы сделаем определенные выводи из этого решения США. Здесь будет проводиться серьезная аналитика. Но в любом случае при сохранении американских войск в Европе затрат на противостояние с блоком НАТО может быть больше. Конечно, если до этого дойдет. Вот если бы американцы осуществили массовый вывод войск, то и угроза была бы меньше. Своим военным присутствием США могут оказывать определенное давление на международную политику в Евразии», - сказал Михайлов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что Европейскому союзу не стоит доверять действиям США, поскольку давление со стороны Вашингтона будет продолжаться.