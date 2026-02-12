Зеленский отреагировал на массированный удар по энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что под удар Вооруженных сил (ВС) России попали энергообъекты в Киеве, Одессе и Днепре.

Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Главная цель удара — энергетика в Киеве, Одессе и Днепре, генерация и подстанции. Есть повреждения в Харьковской, Донецкой, Киевской и Херсонской областях (…) Ситуация в столице сложная: многие здания остаются без тепла», — заявил он.

Зеленский также сообщил, что часть ударов удалось предотвратить, «но не все».

В ночь на 12 февраля ВС России нанесли по украинским городам массированный удар. В частности, под удар попал Киев, там прозвучали несколько серий взрывов. Мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что город был обстрелян баллистическими ракетами.